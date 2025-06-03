Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a veda mesajı

Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor camiasına ayrılık mesajı yayımladı.

calendar 03 Haziran 2025 18:50 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a veda mesajı
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Sivasspor ile sezon sonunda küme düşen teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor camiasına ayrılığı için bir mesaj gönderdi.

Sivasspor'da çalışmaktan onur duyduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Sivasspor, benim için sadece bir kulüp değil; büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur." dedi

Sivasspor dönemlerindeki başarıları hakkında konuşan Çalımbay;

"Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık. Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur." ifadelerini kullandı.

Zor bir süreçte takıma geçtiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Bu sezon ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık; sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı. Futbolun doğasında böyle zorluklar vardır, önemli olan vazgeçmeden mücadeleyi sürdürmektir." sözlerini kullandı.


Sivasspor'un bütün kurumlarına teşekkür eden teknik adam;

"Sivasspor'a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Çalımbay, Sözlerine Sivasspor'un geleceği hakkında devam etti, "Sivasspor'un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inanıyorum. Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır. Sivasspor'un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.


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