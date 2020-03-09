River'dan Boca'ya şampiyonluk tebriği

Arjantin Ligi'nde şampiyonluğu son haftada ezeli rakibi Boca Juniors'a kaptıran River Plate sosyal medya üzerinden sarı lacivertli kulübe tebrik mesajı yayınladı.River Plate'in yayınladığı mesajda "2019-2020 Süper Lig şampiyonluğu için tebrikler "Boca Juniors." paylaşımını yaptı. River Plate'in bu paylaşımına adeta beğeni yağdı.Kıran kırana ve gerek tribünlerde gerekse de sokaklarda en sert şekilde geçen ezeli rekabete rağmen tebrik mesajı yayınlanması sporseverler tarafından alkışlanan hareket olarak değerlendirildi.