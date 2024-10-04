Rigas Skola'da büyük sevinç!

Galatasaray sınavına, "Tarihimizin en önemi maçı" gözüyle bakan Rigas Skola, kendi çapında tarih yazdı. 9.4 milyon Euro'luk kadro değeri bulunan, üstelik en önemli yıldızları sakat olan Letonya temsilcisi, aldığı 1 puanla büyük sevinç yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rigas Skola'da büyük sevinç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2024 11:50
Letonya ekibi Rigas Skola, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak tarihi bir sonuca imza attı.

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildikten birçok futbolsever, Galatasaray'la eşleşen RFS için, "Bu takım da kim?" yorumu yaptı. Letonya temsilcisi ise Aslan'la oynayacak olmanın heyecanını ilk günden yaşamaya başladı. Sosyal medya hesaplarında Sarı-Kırmızılılar'la oynayacağı maçın tanıtımları uzun süre sabit kaldı.

RFS, 9.4 milyon Euro'yla Avrupa Ligi'nin açık ara en düşük kadro değerine sahip takımı konumunda. Aslan'da sadece Osimhen 100 milyon Euro'yken, toplam kadro değeri 288 milyon Euro'ydu. Letonya temsilcisinde bu eşleşme için, "Tarihimizin en önemli maçı" yorumları geldi.

ÖNEMLİ İSİMLERİ YOKTU

Zaten mütevazi bir kadrosu olan RFS'de takımın en etkili isimleri Diomande ve Deocleciano da sakattı. Lacivert-Beyazlılar, 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen temsilcimizle 2-2 berabere kalarak tarihinin en başarılı sonuçlarından birine imza attı. Maç sonunda sevincini doyasıya yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery