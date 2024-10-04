Rigas Skola'da büyük sevinç!

Letonya ekibi Rigas Skola, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak tarihi bir sonuca imza attı.



Avrupa Ligi'nde kuralar çekildikten birçok futbolsever, Galatasaray'la eşleşen RFS için, "Bu takım da kim?" yorumu yaptı. Letonya temsilcisi ise Aslan'la oynayacak olmanın heyecanını ilk günden yaşamaya başladı. Sosyal medya hesaplarında Sarı-Kırmızılılar'la oynayacağı maçın tanıtımları uzun süre sabit kaldı.



RFS, 9.4 milyon Euro'yla Avrupa Ligi'nin açık ara en düşük kadro değerine sahip takımı konumunda. Aslan'da sadece Osimhen 100 milyon Euro'yken, toplam kadro değeri 288 milyon Euro'ydu. Letonya temsilcisinde bu eşleşme için, "Tarihimizin en önemli maçı" yorumları geldi.



ÖNEMLİ İSİMLERİ YOKTU



Zaten mütevazi bir kadrosu olan RFS'de takımın en etkili isimleri Diomande ve Deocleciano da sakattı. Lacivert-Beyazlılar, 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen temsilcimizle 2-2 berabere kalarak tarihinin en başarılı sonuçlarından birine imza attı. Maç sonunda sevincini doyasıya yaşadı.



