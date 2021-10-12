Rıdvan Dilmen: "Cebelitarık maçı Vodafone Park'a alınsın"

Rıdvan Dilmen, Letonya maçının ardından kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Cebelitarık maçı Vodafone Park'a alınsın'
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12 Ekim 2021 00:48
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Milli Takımımızın Letonya galibiyetinin ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dilmen Millilerimizi ve Stefan Kuntz'u tebrik ettiğini söylerken Cebelitarık maçıyla ilgili de ilginç bir öneride bulundu.

İşte Dilmen'in sözleri:

"Tebrikler Milli takımımıza ve Hocamız Stefan Kuntz'a. Analiz yapmayayım şimdilik... (haftasonu %100 futbolda yaparım) Şimdilik önemli bir nacizane tavsiyede bulunayım: Mümkünse Cebelitark maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım"


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