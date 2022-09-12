Rennes'den Fenerbahçe kararı!

Rennes Kulübü, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçını; güvenlik önlemleri nedeniyle sadece kombine sahiplerinin ve 1350 misafir takım seyircisinin izleyebileceğini duyurdu.



Rennes'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yüksek riskli olarak sınıflandırılan bu Avrupa Ligi maçının güvenliğinden sorumlu yetkililer olan; UEFA, Holiganlıkla Mücadele Ulusal Bölümü, Ille-et-Vilaine Vilayeti ve Rennes Belediye Başkanı ile istişare halinde olarak Fenerbahçe maçı biletleri genel satışa kapatılmıştır.



Önümüzdeki Perşembe günü Roazhon Park'ta yaklaşık 19.000 kişi (kombine sahipleri) tribünde olacak. Bu halk arasında 1.350 rakip takım taraftarı deplasman tribününde ağırlanacak.



Bu karar bizi üzüyor. Ancak muhataplarımızın tavsiyelerini dinleyip, tribünlerdeki son aşırılıklar göz önüne alındığında, kulübün öncelikli hedeflerini gerçekleştirmeliyiz; kamuoyunu, özellikle aileleri mümkün olan en iyi güvenlik koşullarında maçlarımızda ağırlamaya devam etmek."









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