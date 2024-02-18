Renaldo Cephas: "Rakibimiz Galatasaray, çok kaliteli"

MKE Ankaragücü'de Renaldo Cephas, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Renaldo Cephas: 'Rakibimiz Galatasaray, çok kaliteli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 22:08
MKE Ankaragücü'de Renaldo Cephas, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Renaldo Cephas yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın önünde böyle bir mağlubiyet almak bizi üzdü. Güzel bir galibiyet isterdik ama olmadı." dedi.

Ayrıca, "Rakibimiz de Galatasaray, ligin lideri ve çok kaliteli bir ekip. Onları tebrik ediyorum. Maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery