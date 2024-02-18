Renaldo Cephas: 'Rakibimiz Galatasaray, çok kaliteli'

MKE Ankaragücü'de Renaldo Cephas, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.



Renaldo Cephas yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın önünde böyle bir mağlubiyet almak bizi üzdü. Güzel bir galibiyet isterdik ama olmadı." dedi.



Ayrıca, "Rakibimiz de Galatasaray, ligin lideri ve çok kaliteli bir ekip. Onları tebrik ediyorum. Maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık." ifadelerini kullandı.



