Reha Kapsal: "Fenerbahçe'nin ön alan baskısı yok"

Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin Antalyaspor kaşrısında 1-0 geride kapattığı ilk yarıyı yorumladı.

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Reha Kapsal: 'Fenerbahçe'nin ön alan baskısı yok'
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04 Mart 2021 20:00
Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında 1-0 geride tamamladığı ilk yarıyı değerlendirdi.

REHA KAPSAL'IN SÖZLERİ...
"Antalyaspor, top ayağındayken Veysel, Naldo, Kudryashov'la pas organizasyonuyla çıkmak istiyor. Nuri de stoperler arasına giriyor. Fenerbahçe'nin bir ön alan baskısı yok. Öyle bir planı hiç yoktu zaten. Top ayaktayken 4-3-3'le oynuyor Antalyaspor, rakipteyken 6-3-1 oynuyor. 6'lı savunmaya hücum ediyorsan Samuel'i içeri sokacaksın. Gökhan'ı sağ ön gibi oynatacaksın, solda da Novak'ı sol ön oynatacaksın. Ortada da baskı yapacaksın. Fenerbahçe'nin top kendisindeyken ne yapacağına dair hiçbir planı yok. Ne yaptığını bilmeyen, spontane bir oyun var."

"Faul de çok aldıramıyor Fenerbahçe. 4'e 2 oynuyor Fenerbahçe ceza sahasında. Mesut bazen giriyor oraya. Çizgi oyuncularının içeri girip Mesut'un yayın dışında olması gerekiyor."

"Tisserand bu hataları Almanya'da da yapıyordu. 90 dakika çok iyi oynar. 90+1'de bir hata yapar, gol yedirtir. Öyle bir oyuncu. Güven eşiği yüksek bir isim değil."

"Fenerbahçe için sanki lig bitmiş gibi. Trabzon'da işimizi yaptık, bitti gibi bakıyorlar. Enerjisi yüksek bir takım yok."



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