Reggie Miller'dan, LeBron'a tepki!: "Ağlama!"

Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in play-in turnuvası eleştirisi hakkında konuştu.



'The Dan Patrick Show'a katılan Miller, birkaç ay önce kimsenin play-in turnuvası ile ilgili problem yaşamadığını, fakat şimdi büyük takımların bunun eşiğindeyken bunun bir sorun haline geldiğini farkettiğini söyledi:



"Tüm bu muhabbetler bir ay önce neden yoktu? İki ay önce, Lakers, Boston ve Dallas, güvenli bir şekilde ilk altı sıranın içindeyken? LeBron ve Anthony Davis sakatlanınca, Lakers 7-10 arasına balıklama bir dalış yaptı ve turnuvada oynama ihtimali doğunca, ağlamalar başladı. Bunları duymak istemiyorum."



Miller ayrıca, LeBron ile Davis'in geri dönüşlerinin takım için çok fark yaratmadığını da sözlerine ekledi:



"Bana göre onlar için en önemli şey, sağlık. Ve LeBron ve AD sağlıklıysa, Lakers her zaman dikkat edilmesi gereken bir takımdır. Ama şimdi LeBron'un iki maçlığına geri döndüğünü gördük ve pek de iyi durumda değillerdi."