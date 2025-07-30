Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, genç oyuncu Bronny James'in NBA'de uzun vadeli potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için fiziksel dayanıklılığını üst seviyeye taşıması gerektiğini söyledi.Redick, ESPN'den Dave McMenamin'e verdiği demeçte,ifadelerini kullandı.20 yaşındaki James, çaylak sezonunu sınırlı sürelerle geçirdi. Lakers formasıyla 27 maçta görev alırken, maç başına 6.7 dakikada 2.3 sayı ortalaması yakaladı.Redick, NBA'de Davion Mitchell ve T.J. McConnell gibi etkili guard'ların temposunu örnek göstererek Bronny'nin ulaşması gereken fiziksel standardı şu sözlerle anlattı:Lakers koçuna göre Bronny zaman zaman bu enerji seviyesini sahaya yansıttı ancak bunu sürdürülebilir hale getirmesi için kondisyonunu geliştirmesi şart:2024 NBA Draft'ında 55. sıradan seçilen Bronny James, babası LeBron James ile birlikte NBA tarihindeki ilk baba-oğul oyuncu ikilisi olarak tarihe geçti.Çaylak sezonunda G League'de South Bay Lakers forması da giyen Bronny, burada çıktığı 18 maçta 18.6 sayı, 4.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakalayarak dikkat çekti.2025 Yaz Ligi'nde de forma giymeye devam eden James, dört maç sonunda 14.3 sayı, 3.8 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları ile oynarken, saha içi isabet oranını %47.6'ya yükseltti.Her ne kadar üç sayılık atış yüzdesi %30 seviyesinde kalsa da, skor üretimi ve oyun kuruculuk anlamında gösterdiği gelişim, gelecek adına umut verdi.Redick ve Lakers cephesi için bir sonraki hedef, Bronny'nin kondisyon seviyesini bir sezon boyunca sürdürülebilir hale getirmek olacak.