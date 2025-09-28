Recep Uçar: 'Kariyerimde unutmayacağım maçlardan biri oldu'

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, RAMS Başakşehir karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde unutmayacağım maçlardan birini oynadık. Başakşehir, bu ligin en değerli kadrolarından birine sahip. Son iki haftada kaybettiğimiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını telafi etmek için sahaya çıktık. İlk yarıda oyunu kontrol eden biz olduk. Bu oyunu ikinci yarıda da devam ettirmek istedik. Bardhi'nin kırmızı kartla oyundan atılması bizi zor duruma soktu. Bizim için çok değerli bir galibiyet."

Maçın son bölümüne dair değerlendirmede bulunan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son yarım saat oyuna giren oyuncularımızla kaleyi cansiparane savunduk. Çok anlamlı bir galibiyet aldık."