28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
1-068'
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-190'
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0DA
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
0-167'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Recep Uçar: "Kariyerimde unutmayacağım maçlardan biri oldu"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, maçı kariyerinde unutamayacağı karşılaşmalar arasına koydu.

calendar 28 Eylül 2025 20:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Kariyerimde unutmayacağım maçlardan biri oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, RAMS Başakşehir karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Uçar, şu ifadeleri kullandı:
 
"Kariyerimde unutmayacağım maçlardan birini oynadık. Başakşehir, bu ligin en değerli kadrolarından birine sahip. Son iki haftada kaybettiğimiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını telafi etmek için sahaya çıktık. İlk yarıda oyunu kontrol eden biz olduk. Bu oyunu ikinci yarıda da devam ettirmek istedik. Bardhi'nin kırmızı kartla oyundan atılması bizi zor duruma soktu. Bizim için çok değerli bir galibiyet."
 
Maçın son bölümüne dair değerlendirmede bulunan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Son yarım saat oyuna giren oyuncularımızla kaleyi cansiparane savunduk. Çok anlamlı bir galibiyet aldık."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 11 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 7 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Gençlerbirliği 7 2 0 5 5 9 6
14 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 7 0 4 3 4 13 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.