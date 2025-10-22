22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Recep Uçar: "Beşiktaş tarihinde yoktur"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, sahalarında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 22:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Beşiktaş tarihinde yoktur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, sahalarında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ENTERESAN İSTATİSTİKLER ELDE ETTİK"

Deneyimli teknik adam, karşılaşma sonrası üzüntüsünü dile getirerek, "Böyle maçlardan sonra konuşması kolay olmuyor. Ne söyleyeceğimi inanın bilmiyorum. Enteresan istatistikler elde ettik, maç boyunca oyunu kontrol ettik. Maçın ilk yarısında Beşiktaş bir kere ceza sahamıza girdi, o da yediğimiz goldeki kornerdi." dedi.

"GOL ATMAK DIŞINDA HER ŞEYİ YAPTIK"

Takımının istatistiksel olarak üstün olmasına rağmen skor anlamında karşılığını alamadığını belirten Uçar, "Gol atmak dışında her şeyi yaptık. 62 kez orta yaptık, 27 kez rakip ceza sahasına girdik, 17 korner kullandık. Beşiktaş'ı ilk yarı hiç ceza sahamıza sokmadık ama futbol böyle bir oyun… Rakip Beşiktaş, sizi cezalandırır. Anları iyi oynayamadık. Şanssızlık da var ama bu tamamen şanssızlıkla açıklanamaz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARİHİNDE BİR ANADOLU TAKIMINA..."

Recep Uçar sözlerini, "Beşiktaş tarihinde bir Anadolu takımına böyle istatistik vermemiş olabilir ama 2-0 kazandı. Üzgünüz." diyerek tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.