Real Madrid'den Fenerbahçe övgüsü!

'de haftanın maçında sahasındau konuk edecek'de tecrübeli başantrenör, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe hakkında övgü dolu sözler kullanan Laso, ''Fenerbahçe büyük bir maç. Geçen sezonu şampiyon tamamladılar. Rotasyonu geniş, iyi şutörleri olan, komple bir takım. Harika bir koçları var. Obradovic'e hem insan hem de koç olarak büyük saygı duyuyorum'' diye konuştu.Fenerbahçe'nin geçen sezonu ve bu sezonunu kıyaslayan İspanyol koç, ''Udoh ve Bogdanovic gibi iki dominant oyuncusunu NBA'e gönderdiler. Ancak Sinan Güler, Guduric ve Melli gibi üst seviye oyuncular aldılar. Bence geçen sezona göre rotasyonları daha geniş. Bu sezon daha çok oyuncuları var.'' dedi.Real Madrid ve Fenerbahçe, Cuma günü İspanya'da kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 79-77 kazanmıştı.