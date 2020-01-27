Real Madrid tek golle zirvede

La Liga 21. hafta mücadelesinde Real Madrid, Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid'i 1-0 yenerek Barcelona'nın kaybettiği haftada liderliğe yükseldi.

Real Madrid tek golle zirvede
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27 Ocak 2020 00:51
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid'e konuk oldu.

Estadio Municipal José Zorrilla'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazanarak haftayı liderliğe yükselerek kapattı.

İlk yarısında gol olmayan maçın 78. dakikasında Nacho'nun golü Real Madrid'e galibiyeti getirirken Milli futbolcumuz Enes Ünal, ilk 11'de başladığı maçın 76. dakikasında oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 46 puana yükseldi ve Barcelona'nın kaybettiği haftada 3 puan farkla lider oldu. Real Valladolid ise 22 puanda kalarak üdşme hattının hemen üzerindeki yerini korudu.

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