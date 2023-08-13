İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oldu.
San Mames'te oynanan karşılaşmayı Real Madrid ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Maça etkili başlayan Real Madrid 26. dakikada Rodrygo'nun golüyle öne geçti. 38. dakikada sahneye çıkan Jude Bellingham farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 olarak ilan etti.
Real Madrid sezonu galibiyetle açarak 3 puana yükselirken Athletic Bilbao ise puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.
San Mames'te oynanan karşılaşmayı Real Madrid ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Maça etkili başlayan Real Madrid 26. dakikada Rodrygo'nun golüyle öne geçti. 38. dakikada sahneye çıkan Jude Bellingham farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 olarak ilan etti.
Real Madrid sezonu galibiyetle açarak 3 puana yükselirken Athletic Bilbao ise puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.