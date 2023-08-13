Real Madrid sezonu net skorla açtı

La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid sezonu net skorla açtı
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13 Ağustos 2023 00:43
İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oldu.

San Mames'te oynanan karşılaşmayı Real Madrid ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Maça etkili başlayan Real Madrid 26. dakikada Rodrygo'nun golüyle öne geçti. 38. dakikada sahneye çıkan Jude Bellingham farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 olarak ilan etti.

Real Madrid sezonu galibiyetle açarak 3 puana yükselirken Athletic Bilbao ise puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.

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