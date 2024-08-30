Real Madrid, Las Palmas'ı geçemedi

La Liga 3. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Las Palmas'ı geçemedi
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30 Ağustos 2024 00:27
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 01:16
La Liga 3. hafta maçında Las Palmas ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Las Palmas'ın golü 5. dakikada Alberto Moleiro ile gelirken, Real Madrid bu gole 69. dakikada Vinicius Junior'un penaltısı ile karşılık verdi. 

Ev sahibi ekipte Loiodice'nin 88. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ARDA OYUNA GİRDİ, PENALTI KAZANDIRDI

Real Madrid'de Milli yıldız Arda Güler, karşılaşmaya 64. dakikada dahil oldu. Real Madrid'in kazandığı penaltıda faul Arda Güler'e yapıldı. Arda oyuna girer girmez takımına 5 dakika içinde penaltı kazandırmış oldu.

REAL'DEN 3 MAÇTA 4 PUAN KAYBI

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 5'e, Las Palmas ise 2'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Las Palmas, Alaves deplasmanına gidecek. 

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