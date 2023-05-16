Real Madrid istiyor, Bayern bırakmıyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid transfer listesini yavaş yavaş şekillendiriyor. İddialı ve uzun vadeli bir takım kurmak isteyen Madrid ekibi, Bayern Münih'in 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Alphonso Davies'i kadrosuna katmak istiyor.



Sky Sports'a göre Real Madrid'in Davies transferi için ısrarcı olduğu, ancak Bayern Münih'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Davies'i satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.



2018 yılında Bayern Münih'e transfer olan Kanadalı sol bek, Bayern Münih formasıyla 4'er kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Almanya Ligi şampiyonluğu kazandı.



Ayrıca, Katar'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Kanadalı futbolcu 'Los Blancos' tarafından dünyanın en iyi oyuncuları listesinde seçilmişti.



Bayern formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Davies, 3 gol 8 asistlik performans sergiledi.







