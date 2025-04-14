Real Madrid'in Saliba planı!

Savunma hattında büyük sorunlar yaşayan Real Madrid, gözüne Arsenal'den William Saliba'yı kestirdi.



The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid, Fransız stoper ile ilgileniyor ve Saliba'nın durumunu yakından takip ediyor.



BU YAZ TRANSFERİ ZOR



Real Madrid'in Saliba ve menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun bu yaz Real Madrid'e transferinin zor olduğu belirtildi.



Saliba'nın Arsenal ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve İngiliz ekibi bu sözleşmeyi uzatmak istiyor. Real Madrid'in ise Saliba'nın konusundaki planının Fransız futbolcuyu 2026 yılında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak veya başarılı futbolcuyu Arsenal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 2027 yılında bonservissiz renklerine bağlamak olduğu ifade edildi.



Real Madrid, stoper transferi için Bournemouth forması giyen Dean Huijsen'i de yakından takip ediyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Arsenal'de bu sezon 43 maçta sahaya çıkan Saliba, 2 kez gol sevinci yaşadı.



Arsenal ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saliba'nın güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor.







