Real Madrid'in istediği Türk yıldız

Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Real Madrid'in istediği Türk yıldız
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29 Ocak 2025 00:00
Son güncelleme 29 Ocak 2025 00:03
Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İspanyol AS'ta çıkan habeede; Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan'ı transfer etmekle ilgilendiği yazıldı.

Haberin detayında; İspanyol devinin 19 yaşındaki file bekçisi için bordo mavililere 10 milyon euro bonservis bedeli teklif edildiği belirtildi.

Öte yandan Trabzonspor'un Onuralp Çevikkan'ı 10 milyon euroya satmaya sıcak baktığı da ifade edildi.

İspanyol devi, yaz transfer döneminde de Onuralp Çevikkan ile ilgilenmişti.

700 BİN EUROYA GELDİ

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç file bekçisi bu sezon U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta forma giydi.

2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin Euro bonservis bedeli ile Trabonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

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