Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı mağlup etti

İspanya ACB Ligi'nde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Movistar Arena'da oynanan mücadelede Real Madrid, Barcelona'yı 73-71'lik skorla yendi.
Real Madrid'de Facundo Campazzo 17, Mario Hezonja 15 sayı üretti. Barcelona'da ise Jabari Parker'ın 18 sayılık katkısı mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 18 puanla 3. sıraya yükselirken Barcelona 14 puanla 8. sırada kaldı.
Movistar Arena'da oynanan mücadelede Real Madrid, Barcelona'yı 73-71'lik skorla yendi.
Real Madrid'de Facundo Campazzo 17, Mario Hezonja 15 sayı üretti. Barcelona'da ise Jabari Parker'ın 18 sayılık katkısı mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 18 puanla 3. sıraya yükselirken Barcelona 14 puanla 8. sırada kaldı.