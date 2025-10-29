29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-0DA
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-011'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-011'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-013'
29 Ekim
Roma-Parma
0-013'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-183'

Real Madrid'den UEFA'ya tazminat talebi

Real Madrid, Avrupa Süper Lig anlaşmazlığı nedeniyle UEFA'dan tazminat talep edecek.

calendar 29 Ekim 2025 16:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Real Madrid'den UEFA'ya tazminat talebi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Avrupa Süper Lig projesindeki anlaşmazlık nedeniyle UEFA'dan tazminat talep edeceğini duyurdu.

İspanyol kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Madrid İl Mahkemesinin UEFA ve LaLiga tarafından yapılan itirazları reddetmesini memnuniyetle karşıladık. Bu karar, UEFA'nın Avrupa Süper Lig konusunda, AB Adalet Divanı kararı doğrultusunda, hakim durumunu kötüye kullanarak Avrupa Birliği'nin serbest rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini doğruluyor." değerlendirmesi yapıldı.

Kararın, Real Madrid'in uğradığı yüklü zararların tazmin edilmesinin yolunu açtı da vurgulanan açıklamada, "Kulüp, küresel futbolun ve taraftarlarının iyiliği için çalışmaya devam edeceğini duyururken UEFA'dan uğradığı büyük zararın tazminini talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi girişimi

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak yer alacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı. Avrupa Birliği Adalet Divanı ise UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.