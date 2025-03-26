Real Madrid'den Raul Asencio planı!

Real Madrid, 22 yaşındaki Raul Asencio'nun sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Raul Asencio planı!
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26 Mart 2025 21:44
İspanya La Liga devi Real Madrid, Raul Asensio ile 6 yıllık sözleşme uzatmayı planlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Madrid kulübü, 22 yaşındaki savunmacı ile önümüzdeki aylarda 2031 yılına kadar geçerli bir anlaşma imzalamak istiyor. Bunun muhtemelen yaz aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberde, Real Madrid'in mevcut sözleşmeyi 2029 yılına kadar uzatma opsiyonunu zaten aktif hale getirdiği ve 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırdığı, ancak daha uzun vadeli bir sözleşme imzalanmasının da görüşüldüğü belirtildi.

Ayrıca tarafların acele etmediği, çünkü futbolcunun kulüpte kalmak istediği öne sürüldü.

BU SEZON ASENCIO

Real Madrid'de bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Asensio, 2 asiste imza attı.

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