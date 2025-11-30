30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-151'
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-287'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-286'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-156'
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-058'
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-052'
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-150'
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
0-050'
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
1-045'
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı!

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, milli futbolcunun yaptığı asistleri kolajlayıp paylaştı.

Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı!
Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte daha düzenli forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, sergilediği performansla İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

Genç yıldızın özellikle son haftalardaki etkili oyunu hem İspanyol basınında hem de taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda. 

ARDA GÜLER'DEN 13 GOL KATKISI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol – 9 asist ile toplam 13 gole direkt katkı verdi. Orta sahadaki yaratıcılığı, dar alandaki çözümleri ve pas kalitesiyle dikkat çeken Arda, Xabi Alonso döneminin en çok gelişim gösteren oyuncularından biri olarak gösteriliyor.



REAL MADRID'DEN ÖZEL VİDEO

Real Madrid Kulübü, genç yıldızının bu sezon yaptığı asistleri derledikleri özel bir video ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda Arda Güler'in milimetrik paslarla hazırladığı goller ön plana çıkarılırken kulüpten yapılan paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

YORUM YAĞMURU

Real Madrid'in Arda videosu dakikalar içinde binlerce beğeni alırken İspanyol taraftarların yanı sıra Türk futbolseverler de gönderiye adeta yorum yağdırdı.

"Büyü izliyoruz", "Bu çocuk geleceğin Real Madrid efsanesi olacak" ve "Arda'nın pasları sanat eseri gibi" şeklindeki yorumlar dikkat çekti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
