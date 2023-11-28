Real Madrid'de Napoli maçına 8 eksik!

Real Madrid'de sakatlığı süren Arda Güler başta olmak üzere 7 oyuncu Napoli ile oynanacak karşılaşmanın maç kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Napoli maçına 8 eksik!
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28 Kasım 2023 16:51
Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı. 

Kadroda sakatlığı devam eden Arda Güler yer almadı. 

Arda Güler'in yanı sıra sakatlıkları süren Courtois, Kepa, Militao, Tchouameni, Camavinga, Modrid ve Vinicius Junior'da Napoli maç kadrosuna alınmadı. 

Real Madrid ile Napoli, 29 Kasım çarşamba günü saat 23:00'de karşı karşıya gelecek. Grupta Real Madrid, 12 puanla birinci sırada yer alırken, Napoli 7 puanla ikinci sırada takibini sürdürüyor.

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