Real Madrid'de Napoli maçına 8 eksik!

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı.
Kadroda sakatlığı devam eden Arda Güler yer almadı.
Arda Güler'in yanı sıra sakatlıkları süren Courtois, Kepa, Militao, Tchouameni, Camavinga, Modrid ve Vinicius Junior'da Napoli maç kadrosuna alınmadı.
Real Madrid ile Napoli, 29 Kasım çarşamba günü saat 23:00'de karşı karşıya gelecek. Grupta Real Madrid, 12 puanla birinci sırada yer alırken, Napoli 7 puanla ikinci sırada takibini sürdürüyor.
Kadroda sakatlığı devam eden Arda Güler yer almadı.
Arda Güler'in yanı sıra sakatlıkları süren Courtois, Kepa, Militao, Tchouameni, Camavinga, Modrid ve Vinicius Junior'da Napoli maç kadrosuna alınmadı.
Real Madrid ile Napoli, 29 Kasım çarşamba günü saat 23:00'de karşı karşıya gelecek. Grupta Real Madrid, 12 puanla birinci sırada yer alırken, Napoli 7 puanla ikinci sırada takibini sürdürüyor.
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