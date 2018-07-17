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Real Madrid, Courtois bombasını patlatıyor! Tek şart...

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois için bonservis konusunda uzlaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid, Courtois bombasını patlatıyor! Tek şart...
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17 Temmuz 2018 20:22
Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois için Chelsea ile söz kesti. 

Fransız basını, Real Madrid ve Chelsea'nin bonservis konusunda uzlaştığını yazdı ve, ''Real Madrid, Thibaut Courtois'in transferi için Chelsea'yle 35M€ bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.'' haberini paylaştı. 

Belçika basını ise 26 yaşındaki eldiven için Real ve Chelsea'nin anlaştığını ancak transferin mavi-beyazlıların yeni bir kaleciyi kadrosuna dahil etmesi halinde gerçekleşebileceğini yazdı ve, ''Chelsea, kaleci transferi yapması halinde Courtois'in ayrılmasına izin verecek.'' diyerek transferin detaylarını aktardı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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