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RB Leipzig, Romulo ile sözlü anlaştı!

Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo, RB Leipzig ile sözlü anlaşmaya vardı. Göztepe ve RB Leipzig arasında görüşmeler sürüyor.

calendar 26 Temmuz 2025 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
RB Leipzig, Romulo ile sözlü anlaştı!
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Romulo'nun yeni kulübü yakında belli oluyor.

Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre; RB Leipzig, Brezilyalı forvet ile sözlü anlaşmaya vardı. İzmir temsilcisi Göztepe oyuncu için 25-30 milyon Euro talep ederken, Alman ekibi ise bonservis ücretini 20 milyon Euro'nun altında tutmak istiyor. Romulo için İngiltere'den ilgisi olan kulüpler bulunuyor.

Bu anlaşmanın tamamlanması için Leipzig'in satış yapması gerekiyor. Alman ekibinde Andre Silva ve Timo Werner ayrılması gündemde olan isimler.


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