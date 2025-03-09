Rangers rövanşında gözler Anderson Talisca'da!

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Rangers ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde kadroda değişikliğe gidebilir.



Portekizli teknik adam Glasgow'da Yusuf Akçiçek, Dusan Tadic ve Sofyan Amrabat'ı yedek kulübesine çekip Fred, Osayi Samuel ve Anderson Talisca ile maça başlayacak. Talisca, ilk maçta sıfır çeken Tadic'in yerine 10 numarada görev alacak.



Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri kritik bir katkı vermeyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanacak rövanş maçının kader adamlarından biri olacak. Teknik direktör Jose Mourinho, Rangers karşısında Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürecek.



DZEKO - EN NESYRI FORVEET İKİLİSİ DEĞİŞMİYOR



Tadic 10 numaradan yedek kulübesine çekilecek ve onun yerine oyun kurucu olarak hücuma daha yatkın olan Brezilyalı yıldız Talisca forma giyecek. Mourinho, forvet ikilisi Edin Dzeko ve En Nesyri'yi rövanşta değiştirmeyi düşünmüyor. Talisca'nın Fenerbahçe kariyerinde ki açılış performansı parlak değil.



OYNADIĞI 10 MAÇTA FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAMADI



Süper Lig'de 5 maç, 195 dakikada sadece Alanya'ya 1 gol attı. Kupada Erzurum ve Gaziantep (2) ağlarını 3 kez havalandırdo ama iki Anderlecht maçında toplam 30 dakika, Rangers maçında da 45 dakika forma giymesine rağmen sarı lacivertlilere henüz maç kazandıramadı.



İLK MAÇTA DÖKÜLEN AMRABAT DA KIZAĞA



Mourinho'nun Rangers rövanşında Talisca'nın yanı sıra sarı kart cezalısı oldukları için ilk maçta oynamayan Fred ile Osayi'yi de oynatması bekleniyor. Yusuf Akçiçek yedek kulübesine çekilecek, ilk maçta sağ kanat bek olarak oynayan Mert Müldür, sağ stoper olarak 11'de sahaya çıkacak.



