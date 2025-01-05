2022 yazında Beşiktaş'tan ayrılan ve İskoçya'nın köklü takımların Glasgow Rangers'a transfer olan milli sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz gündeme gelmeye devam ediyor.
Adı daha önce Trabzonspor ve geçen sezon da Galatasaray ile anılan oyuncu için Rangers'a yakın kaynaklardan olan Ibrox News gazetecisi Mark Smith, Egemen Çidar'a Rıdvan Yılmaz için özel açıklamalarda bulundu.
İşte Mark Smith'in o açıklamaları:
"DÜZENLİ OLARAK OYNAMAYA BAŞLADI"
Rıdvan Yılmaz'ı bu sezonki performansını değerlendiren gazeteci, "Yılmaz bu sezon sakatlıklarla boğuştu, ancak son zamanlarda formuna kavuştu ve düzenli olarak oynamaya başladı. Performans açısından sorunsuz değildi ancak Celtic'e karşı alınan 3-0'lık galibiyette harika bir performans sergileyerek durumu tersine çevirdi ve alışılmadık bir şekilde sağ bekte oynadı" dedi.
DÜŞÜNÜLEN BONSERVİS 4.9 MİLYON STERLİN
Milli sol bekin transfer durumunda değişiklikler olduğunu belirten Mark Smith, "Yakın zamanda Rangers'ın Rıdvan Yılmaz'ı Ocak ayında 4.9 milyon Sterlin civarında satmaya istekli olduğu söylenmişti. Ancak son performansı ve savunmadaki sakatlıklar göz önüne alındığında bu durum pek olası görünmüyor. Ancak büyük bir miktar teklif edilmedikçe" ifadelerini kullandı.
Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın değerini belirledi
Ibrox News gazetecisi Mark Smith, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ın geleceği hakkında konuştu.
Son güncelleme 05 Ocak 2025 13:05
2022 yazında Beşiktaş'tan ayrılan ve İskoçya'nın köklü takımların Glasgow Rangers'a transfer olan milli sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz gündeme gelmeye devam ediyor.
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