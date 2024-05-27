Süper Lig'de son hafta maçında iddiası kalmayan Adana Demirspor ile ligi dördüncü sırada bitirmek isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5, 13 ve 68. (P) dakikada Krzysztof Piatek, 40. dakikada Berkay Özcan, 44. dakikada Davidson, 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti. Deniz Türüç iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı.Adana Demirspor'un golleri 37. dakikada (penaltı) Tayfun Aydoğan ve 88. dakikada Stiven Mendoza'dan geldi.Bu galibiyetin ardından Başakşehir 64 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.Adana Demirspor 44 puanla, Süper Ligi 11. sırada noktaladı.12. dakikada sağ kanattan ceza sahası dışından İsmail Çokçalış'ın yerden şutunda, kaleci Deniz Dilmen yatarak topa hakim oldu.28. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Davidson girdiği ceza sahasında kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Yılmaz Aktaş yatarak topa hakim oldu.33. dakikada ceza sahasında Onur Ergün ile mücadelede Abdulsamet Burak yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Burak Şeker, uyarı üzerine VAR ekranından izleyerek penaltı noktasını gösterdi.56. dakikada sol kanattan ceza sahası hemen dışında Piatek'in yerden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.67. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza alanında Mohammadi ile mücadelesinde Dubois yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.80. dakikada oyun çizgisine paralel ceza sahasına sol kanattan giren Mohammadi'nin kale sahası içinden vuruşunda, kaleci Deniz Dilmen topa hakim oldu.