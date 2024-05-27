Süper Lig'de son hafta maçında iddiası kalmayan Adana Demirspor ile ligi dördüncü sırada bitirmek isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5, 13 ve 68. (P) dakikada Krzysztof Piatek, 40. dakikada Berkay Özcan, 44. dakikada Davidson, 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti. Deniz Türüç iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı.
Adana Demirspor'un golleri 37. dakikada (penaltı) Tayfun Aydoğan ve 88. dakikada Stiven Mendoza'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Başakşehir 64 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Adana Demirspor 44 puanla, Süper Ligi 11. sırada noktaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Kaleci Yılmaz Aktaş ile ceza sahası ortasında karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada sağ kanattan ceza sahası dışından İsmail Çokçalış'ın yerden şutunda, kaleci Deniz Dilmen yatarak topa hakim oldu.
13. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kemen'in pasıyla topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Piatek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
28. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Davidson girdiği ceza sahasında kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Yılmaz Aktaş yatarak topa hakim oldu.
33. dakikada ceza sahasında Onur Ergün ile mücadelede Abdulsamet Burak yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Burak Şeker, uyarı üzerine VAR ekranından izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Tayfun Aydoğan'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
40. dakikada Başakşehir 3'üncü golü buldu. Deniz Türüç'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan'ın kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
44. dakikada ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın pasıyla topla buluşan Davidson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4
56. dakikada sol kanattan ceza sahası hemen dışında Piatek'in yerden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza alanında Mohammadi ile mücadelesinde Dubois yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada Piatek'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-5
80. dakikada oyun çizgisine paralel ceza sahasına sol kanattan giren Mohammadi'nin kale sahası içinden vuruşunda, kaleci Deniz Dilmen topa hakim oldu.
89. dakikada Yukatel Adana Demirspor 2'nci golü buldu. Michut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5
90+1. dakikada RAMS Başakşehir 6'ncı golü buldu. Lima'nın ceza sahasına ortasında yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5, 13 ve 68. (P) dakikada Krzysztof Piatek, 40. dakikada Berkay Özcan, 44. dakikada Davidson, 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti. Deniz Türüç iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı.
Adana Demirspor'un golleri 37. dakikada (penaltı) Tayfun Aydoğan ve 88. dakikada Stiven Mendoza'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Başakşehir 64 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Adana Demirspor 44 puanla, Süper Ligi 11. sırada noktaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Kaleci Yılmaz Aktaş ile ceza sahası ortasında karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada sağ kanattan ceza sahası dışından İsmail Çokçalış'ın yerden şutunda, kaleci Deniz Dilmen yatarak topa hakim oldu.
13. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kemen'in pasıyla topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Piatek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
28. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Davidson girdiği ceza sahasında kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Yılmaz Aktaş yatarak topa hakim oldu.
33. dakikada ceza sahasında Onur Ergün ile mücadelede Abdulsamet Burak yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Burak Şeker, uyarı üzerine VAR ekranından izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Tayfun Aydoğan'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
40. dakikada Başakşehir 3'üncü golü buldu. Deniz Türüç'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan'ın kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
44. dakikada ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın pasıyla topla buluşan Davidson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4
56. dakikada sol kanattan ceza sahası hemen dışında Piatek'in yerden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza alanında Mohammadi ile mücadelesinde Dubois yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada Piatek'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-5
80. dakikada oyun çizgisine paralel ceza sahasına sol kanattan giren Mohammadi'nin kale sahası içinden vuruşunda, kaleci Deniz Dilmen topa hakim oldu.
89. dakikada Yukatel Adana Demirspor 2'nci golü buldu. Michut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5
90+1. dakikada RAMS Başakşehir 6'ncı golü buldu. Lima'nın ceza sahasına ortasında yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6
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