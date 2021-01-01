"Rakiplerin Lakers'ta asıl hedeflediği isim, Talen Horton-Tucker" iddiası

NBA takımlarının Los Angeles Lakers'tan kadrolarına eklemek istedikleri asıl oyuncunun, genç guard Talen Horton-Tucker olduğu iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Horton-Tucker'ın diğer NBA takımlarından gördüğü ilgi hakkında konuştu ve rakip takımların Kentavious Caldwell-Pope'tan ziyade kendisini hedeflediğini belirtti:



"Takas etmeye istekli olabilecekleri parça, Kentavious Caldwell-Pope olabilir. Ama takımların istediği parça, yıl sonunda sınırlı bir serbest oyuncu olan Talen Horton-Tucker."



Horton-Tucker sınırlı bir serbest oyuncu olacağından ötürü, Lakers kendisine gelebilecek herhangi bir teklifi karşılayarak genç oyuncuyu kadrosunda tutma hakkına sahip.



Horton-Tucker, Lakers forması giydiği 39 maçta 8.1 sayı, 2.7 sayı ve 2.3 asist ortalamaları yakalıyor.



