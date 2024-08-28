Rade Krunic'e İtalya'dan yeni talip

Fenerbahçe'de istenmeyen ve yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen adamların başında gelen Rade Krunic'e İtalya'dan bir talip daha çıktı. Empoli, Boşnak orta saha için devreye giren ilk Serie A ekibi olmuştu.
TORİNO DA TALİP OLDU
Yeni bir gelişmeyle birlikte Empoli'nin ardından Torino'nun da oyuncuyu istediği iddia edildi.
AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR
Krunic'in F.Bahçe'den ayrılmaya maaşından dolayı sıcak bakmadığı da belirtildi.
RAKAMLARI
Krunic bu sezon çıktığı 4 maçta 223 dakika süre aldı ancak skor katkısında bulunamadı.
TORİNO DA TALİP OLDU
Yeni bir gelişmeyle birlikte Empoli'nin ardından Torino'nun da oyuncuyu istediği iddia edildi.
AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR
Krunic'in F.Bahçe'den ayrılmaya maaşından dolayı sıcak bakmadığı da belirtildi.
RAKAMLARI
Krunic bu sezon çıktığı 4 maçta 223 dakika süre aldı ancak skor katkısında bulunamadı.