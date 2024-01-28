Rachid Ghezzal: "Bunu yapamazsak bizim için zor olur"

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal: 'Bunu yapamazsak bizim için zor olur'
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28 Ocak 2024 19:37
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Rachid Ghezzal yaptığı açıklamada, "Kolay gol yedik, yine kendimizi zor duruma soktuk." dedi.

Ghezzal ayrıca, "Geri dönmek için bir mücadele verdik ama hem savunma hem de hücum anlamında daha iyi ve daha net olmamız gerekiyor. Bunu yapamazsak bizim için zor olur." ifadelerini kullandı.

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