Philadelphia 76ers guardı Quentin Grimes, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre bir yıllığına 8,7 milyon dolar değerindeki teklif sözleşmesini imzalayarak takımda kaldı.Grimes, sınırlı serbest oyuncu statüsündeydi ve çarşamba günü saat 23.59'a kadar bu teklifi kabul etme süresi bulunuyordu.25 yaşındaki oyuncu, bu imza ile önümüzdeki sezon kendisini kapsayacak olası tüm takasları veto etme hakkı kazandı. Böylece gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olarak piyasaya çıkacak.Grimes ile 76ers arasında uzun süren kontrat pazarlıkları yapılmış, tarafların geçen hafta itibarıyla yeni sözleşme konusunda "çok uzak" olduğu bildirilmişti. Eski bir ilk tur seçimi olan Grimes, kulübün medya gününe katılmamış ve New York Knicks'e karşı Abu Dhabi'de oynanan hazırlık maçları için takımla seyahate çıkmamıştı.Charania'nın haberine göre, Grimes tarafı başlangıçta yaklaşık 30 milyon dolarlık bir kontrat talep etti. 76ers'ın ilk resmi teklifi ise 24 Eylül'de dört yıl için 39 milyon dolar olmuştu. Grimes'ın menajeri, buna karşılık takas veto hakkından vazgeçilen bir yıllık 17 milyon dolarlık sözleşme ya da iki yıl için 34 milyon dolarlık oyuncu opsiyonlu bir kontrat önerdi. Ancak 76ers her iki teklifi de reddetti. Bunun sonucunda Grimes, teklif sözleşmesini imzalama kararı aldı.Philadelphia, Grimes'ı geçtiğimiz Şubat ayında Dallas Mavericks'ten Caleb Martin ve 2025 ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmıştı. Grimes, 76ers formasıyla 2024-25 sezonunun son bölümünde 28 maçta 21,9 sayı, 5,2 ribaunt, 4,5 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla dikkat çekici bir performans sergiledi.Bu imza, Philadelphia için özellikle önemli çünkü Joel Embiid ve Paul George'un dönüş tarihleri henüz belli değil. Ayrıca ikinci yıl guardı Jared McCain de sağ başparmağında yaşadığı bağ yırtığı nedeniyle sezon açılışını kaçırma riskiyle karşı karşıya.