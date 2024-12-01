Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven deplasmanda Ron Jans'ın ekibi Utrecht'i 5-2 mağlup etti.



Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan maçta PSV'nin gollerini 12. ve 70. dakikalarda Ismael Saibari, 54. ve 90. dakikalarda Guus Til ve 74. dakikada Johan Bakayoko kaydetti.



Utrecht'in gollerini ise 34. dakikada penaltıdan Anthony Descotte ve 88. dakikada Siebe Horemans kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki 14. maçında 13. galibiyetini alan PSV 39 puana ulaşırken, ligin ikinci sırasında bulunan Utrecht 1 maç eksiği ile 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında PSV evinde Twente'yi ağırlarken, Utrecht deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.