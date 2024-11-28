PSV, muhteşem bir geri dönüşe imza attı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.



Philips Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip 2-0'lık skordan geri dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.



PSV'ye galibiyeti getiren golleri 87 ve 90'da Malik Tillman ile 90+5'te Ricardo Pepi kaydetti. Shakhtar Donetsk'in gollerini ise 8'de Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov attı.



Shakhtar Kalecisi Dmytro Riznyk Tarihe Geçti



Hollanda ekibi, maç boyunca %69 topla oynama oranı yakalarken, rakip kaleye tam 35 şut gönderdi. Bu şutların 18'i isabetli olurken, Shakhtar Donetsk kalecisi Dmytro Riznyk, Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir performansa imza attı. Riznyk, yaptığı tam 13 kurtarışla, 2003-04 sezonundan bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok kurtarış yapan kaleci oldu.



PSV, bu galibiyetin ardından puanını 8 yaptı. Shakhtar Donetsk, 4 puanda kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSV, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih'i konuk edecek.

