Fransa Ligue 1'in 14. haftasında lider Paris Saint-Germain, Lorient'e konuk oldu. Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi PSG, 2-1 kazandı. PSG'nin gollerini 9. dakikada Neymar ve 81. dakikada Danilo Pereira kaydetti. Lorient'in tek golü ise 53. dakikada T erem Moffi'den geldi.



ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI



Ligde namağlup ilerleyen PSG, bu sonuçla birlikte 38 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra 4 haftadır maç kazanamayan Lorient ise 27 puanla 4. sırada konumlandı.



Gelecek hafta PSG, Auxerre'i konuk edecek. Lorient ise deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak.





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