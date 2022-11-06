PSG, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Lorient'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
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06 Kasım 2022 17:11
Neymar
Neymar
Paris Saint-Germain
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında lider Paris Saint-Germain, Lorient'e konuk oldu.  Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi PSG, 2-1 kazandı. PSG'nin gollerini 9. dakikada Neymar ve 81. dakikada Danilo Pereira kaydetti. Lorient'in tek golü ise 53. dakikada Terem Moffi'den geldi.

ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Ligde namağlup ilerleyen PSG, bu sonuçla birlikte 38 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra 4 haftadır maç kazanamayan Lorient ise 27 puanla 4. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta PSG, Auxerre'i konuk edecek. Lorient ise deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak.

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