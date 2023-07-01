PSG ve Leipzig'in gözdesi: Bradley Barcola

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olympique Lyon'un 20 yaşındaki Fransız yıldızı Bradley Barcola için talipler çoğalıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız ekibi PSG ve Alman ekibi Leipzig, Bradley Barcola için devreye girdi.



Şu sıralar Fransa U21 Milli Takımı ile turnuvada yer alan oyuncu için, iki kulüp yetkilileri de oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçti.



Henüz kesin bir karar olmasa da Lyon'un oyuncuyu önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği belirtildi.



NAPOLI İLE DE ANILDI



Barcola'nın ismi, İtalya Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan Napoli ile de anılmıştı.



18 MİLYON EURO



Sağ kanat pozisyonunda görev alabilen Barcola'nın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



SEZON PERFORMANSI



Barcola, Lyon formasıyla 35 karşılaşmaya çıkarken 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.





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