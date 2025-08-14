13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

PSG, Tottenham'ı penaltılarda yıktı ve şampiyon oldu!

PSG, UEFA Süper Kupa finalinde 90 dakikası 2-2 biten maçta Tottenham'ı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

calendar 13 Ağustos 2025 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 01:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
PSG, Tottenham'ı penaltılarda yıktı ve şampiyon oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham, UEFA Süper Kupa finali maçında karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan maçta Paris Saint-Germain, normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmada Tottenham'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

VAN DE VEN ATTI, TOTTENHAM ÖNE GEÇTİ

Tottenham, 39. dakikada golü buldu. Kaleci Vicario, orta alanın sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının soluna doğru havalandırdı. Topa hareketlenen Romero'nun kale sahasına kafayla gönderdiği meşin yuvarlak, karambole neden oldu. Palhinha'nın vuruşunda kaleci Chevalier'nin de müdahalesiyle direğe çarpan top, Van de Ven'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun kale sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

CRISTIAN ROMERO İLE FARK 2'YE ÇIKTI

İngiltere ekibi, 48. dakikada ikinci golü de duran top organizasyonundan kaydetti. Rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta topun başına Porro geçti. İspanyol futbolcunun arka direğe ortaladığı topa, boş durumdaki Romero, rahat bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Chevalier'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.


PSG, LEE KANG-IN İLE UMUTLANDI

Paris ekibi, 85. dakikada farkı bire indirdi. Vitinha'nın pasıyla topu önünde bulan Lee, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere göndererek durumu 2-1'e getirdi.


PSG, GONÇALO RAMOS İLE GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin 90+.4 dakikasında skora eşitlik geldi. Dembele'nin sağ kanattan ortaladığı topu, kale sahasında kafayla ağlara yollayan Ramos, skoru 2-2 yaptı.

Maçın normal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILARDA KAZANAN PSG!

PSG'de Ramos, Dembele, Lee ve Mendes, penaltılarda golü buldu, Vitinha atışı kaçırdı. Tottenham'da ise Solanke, Bentancur ve Porro, penaltı atışlarını gole çevirdi, Van de Ven ve Tel vuruştan faydalanamadı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan PSG, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.


UEFA'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Öte yandan UEFA, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi bırakın" yazılı pankarta yer verdi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.