Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidince, oğlunun adını değiştirdi

Trabzonspor altyapısından yetişerek uzun yıllar kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a imza atması, bordo-mavili camiada büyük tepkilere yol açtı.
OĞLUNUN ADINI DEĞİŞTİRDİ
Tepkilerin en dikkat çekeni, Trabzonspor'a gönül veren bir taraftardan geldi. Çocuğuna "Uğurcan" adını veren taraftar, bu ismi değiştirmek amacıyla mahkemeye başvurdu. Taraftarın bu girişimi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Taraftar grupları ise sosyal medya üzerinden protestolarını sürdürdü. "Trabzonspor'un kaptanı pazarlık konusu yapılamaz" diyerek görseller paylaşan taraftarlar, "Kaptan satılamaz" mesajlarıyla Çakır'ın kulüp için önemine vurgu yaptı. Birçok bordo-mavili taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan'a istifa çağrısı yaparken, Uğurcan Çakır'a da sert eleştiriler yöneltti.
Transferin ardından Trabzon'da kayda alınan bir görüntü de sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır posterini tekmeleyerek tepkilerini dile getirdiği görüldü.
Trabzonsporlu bir taraftar, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla, çocuğuna koyduğu Uğurcan ismini değiştirmek için başvuruda bulundu. pic.twitter.com/XaAeT76y5k
