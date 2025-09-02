Uğurcan Çakır, Galatasaray'da!

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ı transfer etti.
Sarı-Kırmızılılar, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 27.5 milyon euro ve KDV ödeneceğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,
2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,
2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur.''
TARİHE GEÇEN BONSERVİS
Galatasaray, Uğurcan'ı toplam 33+3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Milli file bekçisi böylece iç transferde en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti.
RAKAMIN FARKLI OLMA SEBEBİ
Trabzonspor, transfer açıklamasında KDV dahil fiyat verirken; Galatasaray ise KDV hariç fiyat verdi. İki takımın açıkladığı ücret bu yüzden farklılık gösterdi.
TRABZONSPOR'A VEDASI:
Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
''Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil... Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim... Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük... Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar. Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.
Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim. Biliyorum, kolay değil... Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum. Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak. Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim. Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu. Sevgi ve saygılarımla.''
Uğurcan Çakır, 2016 yılından beri Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 289 maçta kaleyi korudu.
Geride kalan sezonda 43 maça çıkan Uğurcan, bu sezon da bordo-mavili ekibin 4 lig maçında forma giydi.
