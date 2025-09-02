Petkimspor'dan Başkan Acar'a ziyaret

Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti ve Avrupa kupasında giyilecek özel formayı hediye etti.

calendar 02 Eylül 2025 14:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor'dan Başkan Acar'a ziyaret
Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek Aliağa Petkimspor'da Genel Menajer Levent Türknas, antrenör Özhan Çıvgın ve oyuncular Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

Petkimspor, Acar'a yeni sezonda Avrupa maçlarında giyilecek özel formayı da hediye etti.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:


"Yeni sezon öncesinde Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a nezaket ziyaretinde bulunarak, bu sezon FIBA Europe Cup müsabakalarında giyeceğimiz, adına özel hazırlanan formamızı takdim ettik. Basketbol başta olmak üzere Aliağa'mızda hızla gelişen tüm spor branşları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği için Başkanımıza teşekkür ediyor, yeni sezonda şehrimize ve camiamıza başarılar diliyoruz"

