Petkimspor'dan Başkan Acar'a ziyaret

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek Aliağa Petkimspor'da Genel Menajer Levent Türknas, antrenör Özhan Çıvgın ve oyuncular Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.Petkimspor, Acar'a yeni sezonda Avrupa maçlarında giyilecek özel formayı da hediye etti."Yeni sezon öncesinde Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a nezaket ziyaretinde bulunarak, bu sezon FIBA Europe Cup müsabakalarında giyeceğimiz, adına özel hazırlanan formamızı takdim ettik. Basketbol başta olmak üzere Aliağa'mızda hızla gelişen tüm spor branşları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği için Başkanımıza teşekkür ediyor, yeni sezonda şehrimize ve camiamıza başarılar diliyoruz"