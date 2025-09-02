Donnarumma, Manchester City'de!

Manchester City, Paris Saint Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattı.

calendar 02 Eylül 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok ekleme yapan Manchester City, bir transfere daha imza attı.

Manchester City, Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı 35 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Premier Lig devi, kaleci mevkisi için daha önce 31 milyon euro bedelle Burnley'den James Trafford'u da kadrosuna kattı.

Ayrıca City, 8 yıldır kadrosunda bulunan Brezilyalı kaleci Ederson'u da 11 milyon euroya Fenerbahçe'ye göndermişti.

DONNARUMMA PERFORMANSI

İtalyan kaleci geçtiğimiz sezonda PSG formasıyla 47 maçta sahada yerini aldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 43 gol gören Donnarumma, 17 maçta kalesini gole kapadı.
