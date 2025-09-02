Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 15:28 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 15:28

2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?

8. sezonuyla ekranlara dönen Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet devam ediyor. 2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Yarışmacılar Miyase, Tuğba, Hanife ve Zehra arasından 2 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim belli oluyor.

2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?
2 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Zehra gelinler arasında kazanan isim haftaya ve sezona avantajlı başlayacak. Gelinler, kaynanalardan yüksek puan almak için verilen tarifi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor.

2 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

2 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta programında en iyi tarifi yapmak için yarışan gelinlerin mücadelesi ekrana yansıdı. Sezonun ilk haftasında izleyiciler ekran başında toplanırken günün birincisi olan gelinin kim olduğu ise merak ediliyor.

Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife arasından 2 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Programın ardından haberimize eklenecektir.

2 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde her gelinin altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosu açısından öne çıkıyor.

Krepli Avcı böreği tarifinde yarışan yarışmacılardan günün puan sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir. 1 Eylül puan durumu ise şu şekildeydi:

Tuğba: 21 puan

Miyase: 18 puan

Zehra: 10 puan

Hanife: 8 puan
