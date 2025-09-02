2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?

2 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Zehra gelinler arasında kazanan isim haftaya ve sezona avantajlı başlayacak. Gelinler, kaynanalardan yüksek puan almak için verilen tarifi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor.

2 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta programında en iyi tarifi yapmak için yarışan gelinlerin mücadelesi ekrana yansıdı. Sezonun ilk haftasında izleyiciler ekran başında toplanırken günün birincisi olan gelinin kim olduğu ise merak ediliyor.

Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife arasından 2 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Programın ardından haberimize eklenecektir.

Hafta finalinde her gelinin altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosu açısından öne çıkıyor.

Krepli Avcı böreği tarifinde yarışan yarışmacılardan günün puan sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir. 1 Eylül puan durumu ise şu şekildeydi:

Tuğba: 21 puan

Miyase: 18 puan

Zehra: 10 puan

Hanife: 8 puan