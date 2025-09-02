Manisa Basket'ten Zeyrek anısına turnuva

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, evinde geçirdiği elektrik kazası sonrasında 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı.



Yeni sezona hazırlanan Manisa temsilcisi, Ferdi Zeyrek anısına basketbol turnuvası düzenleyecek. Ferdi Zeyrek Turnuvası, 5-6 Eylül tarihlerinde Manisa Muradiye Salonu'nda oynanacak. Organizasyonda ilk gün saat 16.00'da Mersinspor-Aliağa Petkimspor, 18.30'da Manisa Basket-Bursaspor, ikinci gün 6 Eylül Cumartesi ise saat 16.00'da Bursaspor-Mersinspor, 18.30'da Manisa Basket-Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Şehrimize ve sporumuza büyük hizmetleri bulunan merhum Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in adına düzenlenen Ferdi Zeyrek Turnuvası, 5-6 Eylül tarihlerinde basketbolseverlerle buluşuyor. Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşecek turnuvaya tüm halkımız davetlidir" açıklaması yapıldı.