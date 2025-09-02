Yalıkavakspor'dan 9 isim milli takımda

Türkiye Hentbol Federasyonu, Çekya'da düzenlenecek hazırlık turnuvası için milli takım kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Yalıkavakspor'dan 6 oyuncu ve yardımcı antrenör Yeliz Yılmaz yer aldı.



Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde Çekya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak. 19–21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Çekya'nın yanı sıra hentbolun güçlü ekipleri Norveç ve Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu kapsamda, Yalıkavakspor'dan Beyza Gedik, Ceylan Aydemir, Edanur Burhan, Gülcan Tügel , Nur Ceren Akgün Göktepe, Yağmur Bembeyaz, Yeliz Yılmaz milli takımda görev alacacak.



Yalıkavakspor'un yabancı yıldızları da milli formaya davet edildi. Copi Ziva Slovenya Milli Takımı'na, Sofia Bezrukova ise Ukrayna Milli Takımı'na çağrıldı.



Kulüp Başkanı Emin Palalı, milli takım kadrosuna seçilen sporcular ve antrenörleriyle gurur duyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Kadromuzdan 6 oyuncumuzun ve yardımcı antrenörümüzün milli takımda yer alması bizleri son derece gururlandırdı. Sporcularımızın ve hocamızın ay-yıldızlı formayı giymesi, Yalıkavakspor'un Türk hentboluna verdiği katkının en somut göstergesidir. Milli takımımıza ve oyuncularımıza bu önemli turnuvada başarılar diliyorum"



