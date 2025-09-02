Yalıkavakspor'dan 9 isim milli takımda

Türkiye Hentbol Federasyonu, Çekya'da düzenlenecek hazırlık turnuvası için milli takım kamp kadrosunu açıkladı.

calendar 02 Eylül 2025 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yalıkavakspor'dan 9 isim milli takımda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Hentbol Federasyonu, Çekya'da düzenlenecek hazırlık turnuvası için milli takım kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Yalıkavakspor'dan 6 oyuncu ve yardımcı antrenör Yeliz Yılmaz yer aldı.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde Çekya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak. 19–21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Çekya'nın yanı sıra hentbolun güçlü ekipleri Norveç ve Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu kapsamda, Yalıkavakspor'dan Beyza Gedik, Ceylan Aydemir, Edanur Burhan, Gülcan Tügel , Nur Ceren Akgün Göktepe, Yağmur Bembeyaz, Yeliz Yılmaz milli takımda görev alacacak.

Yalıkavakspor'un yabancı yıldızları da milli formaya davet edildi. Copi Ziva Slovenya Milli Takımı'na, Sofia Bezrukova ise Ukrayna Milli Takımı'na çağrıldı.

Kulüp Başkanı Emin Palalı, milli takım kadrosuna seçilen sporcular ve antrenörleriyle gurur duyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Kadromuzdan 6 oyuncumuzun ve yardımcı antrenörümüzün milli takımda yer alması bizleri son derece gururlandırdı. Sporcularımızın ve hocamızın ay-yıldızlı formayı giymesi, Yalıkavakspor'un Türk hentboluna verdiği katkının en somut göstergesidir. Milli takımımıza ve oyuncularımıza bu önemli turnuvada başarılar diliyorum"

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.