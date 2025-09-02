Hakan Bilal Kutlualp'ten Sadettin Saran için flaş açıklama

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, camiada bir diğer başkan adayı Sadettin Saran ile birleşme yönünde talepler olduğunu dile getirdi.

calendar 02 Eylül 2025 13:39
Hakan Bilal Kutlualp'ten Sadettin Saran için flaş açıklama
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Kutlualp, bir diğer başkan adayı Sadettin Saran ile birleşme ihtimaline dair gelen soruya cevap verdi. 

Kutlualp, yaptığı açıklamada "Camiada Sadettin Saran'la birleşmemize yönelik bir istek var. Sadettin Bey tarafından da böyle bir stratejik istek var. Ama somut bir şey yok. 24 saatte her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
