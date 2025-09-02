Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikna edildi

Galatasaray'da son iki maçın kadrosuna alınmayan ve ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Suudi Arabistan Ligi takımlarından NEOM SC'nin son teklifini reddetti ve Barış Alper Yılmaz'ı takımda kalmaya ikna etti.

NEOM SC, 40 milyon euroluk son teklifini Galatasaray'a iletti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, 25 yaşındaki futbolcu için gelen bu teklifi geri çevirdi.

Barış Alper Yılmaz ile görüşen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbolcuya takımda kalmaya ikna etti ve transfer defteri kapandı.


Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray forması ile boy göstermeyi kabul eden Barış Alper Yılmaz, milli aranın ardından oynanacak Eyüpspor maçında formasına kavuşacak.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, 2 milyon euro yıllık ücreti olan Barış Alper Yılmaz'a kısa bir süre içerisinde zamlı yeni sözleşme imzalatacak.

