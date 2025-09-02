Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti.

calendar 02 Eylül 2025 14:55
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
 Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cerny, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne girdi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 

 
