Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cerny, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne girdi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
