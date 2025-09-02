Tottenham, PSG'den Kolo Muani'yi kiraladı

Tottenham Hotspur, Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

calendar 02 Eylül 2025 02:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Tottenham, PSG'den Kolo Muani'yi kiraladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Paris Saint-Germainli oyuncuyla anlaşma sağlandığı, çalışma izni verilmesi halinde 26 yaşındaki yıldızın 39 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık olarak geçiren Muani, ligde 16 maçta 8 gol attı.

  
