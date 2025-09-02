Dallas Mavericks, guard Dante Exum'un takıma dönüşünü resmi olarak açıkladı.NBA'in katı ikinci apron maaş sınırı nedeniyle kadroda yer açmak zorunda kalan Mavericks yönetimi, geçtiğimiz hafta Olivier-Maxence Prosper'ın kontratını "waive and stretch" yöntemiyle feshederek gerekli esnekliği yarattı. Bu hamle, Exum'un yeniden imza atmasının önünü açtı.30 yaşındaki Exum, Avrupa'da Barcelona ve Partizan formalarıyla kariyerini yeniden canlandırdıktan sonra Dallas'ta önemli bir rol üstlendi. NBA kariyerine Utah Jazz tarafından draft edilerek başlayan Exum, daha sonra kısa süreliğine Cleveland Cavaliers'ta da oynamıştı.Geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları yaşayan Exum, yalnızca 20 maçta forma giyebildi. Buna rağmen sahada olduğu anlarda her iki yarı sahada da değerli katkılar sundu.Mavericks formasıyla iki sezonda toplam 75 maça çıkan Avustralyalı guard, 8.0 sayı ortalaması yakalarken istatistik kağıdına yüzde 52 saha içi isabet, yüzde 47 üç sayı isabeti ve yüzde 77 serbest atış yüzdesi yazdırdı. Bu verimlilik, Exum'un sağlıklı kaldığında rotasyon için ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor.