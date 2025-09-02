İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe, hentbol ve su topunda birleşiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı 2025-2026 sezonunda İzmir'in en köklü camialarından olan Göztepe'nin hentbol takımı ile 1'inci Lig'de güçlerini birleştirdi. Son yıllarda Göztepe'nin olimpik branşlarda önemli bir gelişme göstermesi ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in amatör branşları futbolun profesyonel şirket yapısından ayırarak yeniden yapılandırması spor kamuoyunda çok takdir toplamıştı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da İzmir'i spor kenti yapma vizyonu ile olimpik branşlara verdiği önemi spor ile ilgili her söyleminde vurgularken, İzmir'den olimpiyatlara sporcu gitmesinin şehir için çok değerli olduğunu belirterek bu kapsamda çalışmalar yaptıklarının işaretlerini veriyordu.Göztepe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2025-2026 sezonunda Hentbol ve Su Topu Kadın branşında güçlerini birleştirerek lige katılma kararı aldı. Takımların Göztepe adı ve arması ile yarışacağı ve formasının tanıtım bölümlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi yazacağı öğrenildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu sportif birlikteliğin bir başlangıç olduğunu, olimpik branşlarda faaliyet gösteren Karşıyaka, Altay, Altınordu, Bucaspor, İzmirspor gibi camia takımlarının da özellikle ortak faaliyet gösterilen amatör branşlarda işbirliklerin artarak devam edeceğini belirtti.Bu sezon Göztepe Hentbol ve Kadın Su Topu takımlarının dolu tribünlere oynayacağını müjdeleyen Mehmet Sepil, İzmir'in çocuklarını, gençlerini ve kadınlarını sporla buluşturmanın kulübün en temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.Olimpik branşlarda atılan bu adımların hem sportif başarı hem de şehrin spor kültürünün güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Sepil, hentbol ve kadın su topu takımlarının yeni sezonda bu sportif birliktelik ile sahaya çıkmasının bu yolculukta önemli bir kilometre taşı olacağını dile getirdi. Olimpik branşlardaki sporcuların gelecekte İzmir ve Türkiye için rol model olarak ön plana çıkacaklarına inandığını söyleyen Sepil, Göztepe'nin sahadaki skorlarla sınırlı kalmayıp toplumun her alanında sporu yaygınlaştırmayı sürdüreceğini belirtti.